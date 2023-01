Marie Trintignant : Son fils Jules proche de sa soeur Saül ? Rares confidences dévoilées

En disparaissant de manière tragique il y a près de vingt ans, le 1er août 2003, Marie Trintignant a laissé ses quatre garçons orphelins de mère. Victime des coups de Bertrand Cantat, elle n'a pas pu voir sa progéniture grandir. Son entourage s'est chargé de lui apporter le plus grand réconfort possible, notamment les pères de ses enfants, parmi lesquels Samuel Benchetrit. Sa fille Saül, née de son couple avec Anna Mouglalis a donc grandi auprès de ce frère de dix ans son aîné. Dans son portrait pour Le Monde, l'adolescente et comédienne prometteuse s'est confié sur leur relation.

Après avoir un enfant avec Richard Kolinka, Roman (36 ans), puis un avec François Cluzet, Paul (29 ans) et un autre avec Mathias Othnin-Girard, Léon (26 ans), Marie Trintignant a croisé le chemin de Samuel Benchetrit. Celui qui l'a dirigée dans Janis et John en 2003 est le père de son dernier garçon, Jules, âgé de 24 ans. Un jeune homme qui a grandi avec la fille de son papa, Saül.

Si le réalisateur est séparé d'Anna Mouglalis - il est désormais marié à Vanessa Paradis -, ses enfants sont restés proches, comme le révèle l'article du Monde sur la jeune actrice remarquée dans la série Chair tendre : "Elle évoque avec une immense tendresse la présence, structurante dans sa vie, de son frère de 24 ans, Jules (le fils de Marie Trintignant et de Samuel Benchetrit), avec lequel elle a grandi et qui est devenu, avec le temps, son 'meilleur ami'."

Une enfance bouleversée

Proche de sa soeur Saül, Jules Benchetrit peut notamment parler jeu d'acteur avec elle, lui qui a été choisi pour interpréter Sami Frey dans le film que fait Danièle Thompson sur Brigitte Bardot et a notamment joué dans Chez Gino et Asphalte sous la direction paternelle. Le jeune homme, qui a perdu sa mère quand il avait 5 ans, était revenu dans Gala en 2019 sur son enfance frappée par le deuil et le rôle joué par son père : "C'est lui qui m'a appris à me tenir bien, à bien m'habiller, pour dégager une bonne image. L'éducation, c'est essentiel pour lui. Mon père m'a élevé seul, il était très jeune (30 ans, ndlr), c'était un peu le bordel. Il s'en est très bien sorti, mais les gens ne savent pas ce qu'ont pu être nos galères."