Lily-Rose Depp : qui est sa demi-soeur Saul Benchetrit, l'autre star de la famille à seulement 15 ans ?

Saul Benchetrit, un "sacré bout de femme" qui sait de qui tenir

Ce que l'on sait d'elle, c'est Jules Benchetrit ou encore Anna Mouglalis qui l'ont confié. De sa soeur, le jeune homme confiait à Gala que son objet fétiche lui appartenait. "Une casquette Batman que j'ai piquée à ma petite soeur", a-t-il fait savoir à nos confrères. "Je l'adore, c'est un sacré bout de femme. Mais à douze ans, qu'est ce qu'elle est ch...", s'est-il amusé. De son côté, l'actrice de Baron Noir avait accepté de parler de Saul Benchetrit, dans les colonnes de Grazia, il y a 5 ans. "À la crèche, pourquoi complimente-t-on une fille sur sa coiffure ou son manteau, et pas un garçon ?, a-t-elle confié à propos de la place des femmes dans la société. J'ai emmené la mienne voir La Belle et la Bête, avec Emma Watson. C'est très joli, mais c'est un film qui leur apprend à aimer les pervers narcissiques ! Quand Cocteau adapte le même conte, il représente une Bête mélancolique et gentille. Là, elle est d'une grande sauvagerie et d'une injustice totale. Et parce que Belle l'aime, la Bête se transforme en prince charmant ? Là, j'ai dit à ma fille : 'Non. Ce n'est pas parce que tu aimes un homme que tu vas le transformer.'" Saul Benchetrit saura de qui tenir.