Vanessa Paradis sublime avec son mari Samuel Benchetrit : grande soirée théâtre, un brin perturbée

Le meilleur du théâtre français a été récompensé hier aux Folies Bergère hier soir à Paris, où s'est déroulée la 33e édition des Molières. De nombreux comédiens avaient fait le déplacement pour cette grande soirée diffusée en direct sur France 3 et présentée par Alex Vizorek. Parmi eux, Vanessa Paradis.

Pour la première fois de sa carrière, la star de 49 ans avait reçu une nomination dans la catégorie Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé pour son rôle dans la pièce Maman de son mari Samuel Benchétrit. Vanessa Paradis était opposée à Catherine Hiegel pour Avant la retraite, Cristiana Reali pour Simone Veil – Les combats d'une effrontée et Barbara Schulz pour Comme il vous plaira de William Shakespeare. Si Vanessa Paradis n'a pas reçu le Molière de la Comédienne, remporté par Barbara Schulz, la maman de Lily-Rose Depp et de Jack a brillé lors de sa soirée, accompagnée de son époux. Loin, très loin de l'agitation médiatique provoquée par le procès de Johnny Depp et Amber Heard, dont le verdict est attendu d'ici peu.

Vanessa Paradis était tout simplement sublime dans sa longue robe brillante signée Chanel et ses hauts talons. La complicité était au rendez-vous avec Samuel Benchétrit, le couple se tenait la main devant les photographes, faisant ainsi pleinement honneur à Maman, le premier projet de l'ex de Johnny Depp au théâtre. "Impossible de laisser passer un texte pareil, si beau, original et profond. Il l'avait commencé il y a très longtemps, un premier acte mais il n'avait pas la suite. En nous rencontrant et en travaillant ensemble, il a eu envie de l'écrire entièrement", avait confié Vanessa Paradis il y a quelques mois au Parisien, au sujet de la pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchétrit.

Une soirée sur fond de Mee Too au théâtre

Lors de cette 33e édition des Molières, Comme il vous plaira a marqué les esprits en raflant quatre statuettes : meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier). Cette soirée a en outre été rattrapée par la vague MeToo au théâtre, avec un rassemblement auquel ont participé la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel devant les Folies Bergère durant la cérémonie, à l'appel d'un collectif qui dénonce les violences sexuelles et sexistes dans le milieu.

A l'intérieur de la salle, des appels ont été lancés pour faire bouger les lignes. "Vous ne savez toujours pas ce qui se passe à l'intérieur de vos théâtres", a affirmé l'actrice Nathalie Mann, représentant Actrices et Acteurs de France Associés sur scène. Elle a appelé à "nommer un référent ou une référente" pour les violences sexuelles et sexistes dans les institutions théâtrales, comme c'est le cas sur les tournages de cinéma.

Pauline Bureau, qui a remporté le Molière de l'autrice francophone vivante pour sa pièce sur une équipe de football féminin, a rappelé que "18% de l'argent public va à des compagnies dirigées par des femmes" et appelé la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, présente dans la salle, à en faire son cheval de bataille.

L'humour, la comédie musicale et les spectacles féériques l'ont emporté dans le palmarès de cette cérémonie, qui a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles. "Ce n'est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses... C'est en riant ou en pleurant, en partageant nos émotions dans une salle de spectacle", a plaidé la présidente de cette édition, l'actrice Isabelle Carré, au début de la soirée retransmise en différé sur France 3.

La soirée a également été marquée par un hommage à Michel Bouquet, figure tutélaire du théâtre et du cinéma français décédée le 13 avril à 96 ans, et un Molière d'honneur a été décerné à un poids lourd de la scène, le comédien Jacques Weber.