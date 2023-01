Vanessa Paradis : Sa belle-fille Saül, née du couple de Samuel Benchetrit et Anna Mouglalis, prend son envol

Si on va la retrouver dans la deuxième saison de Jeune et Golri (OCS), Saül Benchetrit continue d'aller au lycée. Bonne élève de seconde, elle ne cache pas travailler deux fois plus quand elle est motivée par des castings et des tournages. On peut parier que cette enfant de la balle ne tardera pas à faire des écrans sa nouvelle maison, elle qui "binge" les films qui lui plaisent.

Parfois, ses liens de famille remontent à la surface. "Etre la 'fille de' mine un peu la confiance en soi, mais ça va mieux maintenant. Enfant, j'étais une petite teigne, j'avais la bougeotte, je voulais faire plein de trucs ! J'ai eu une enfance douce mais intense, il s'est passé beaucoup de choses...", confie au Monde celle qui a grandi entourée d'adultes. Elle ajoute : "Mes parents sont des artistes et des personnes que j'adore, mais je veux prouver que je ne suis pas qu'un membre de cette famille." Il faut dire qu'avec l'affaire des nepobabies - enfants de stars qui suivent les traces de leurs parents et se retrouvent rapidement projetés sur le devant de la scène -, Saül Benchetrit risque de recevoir des critiques sur son parcours. Elle pourra en discuter avec la fille de sa belle-mère Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, ciblée par ces attaques.