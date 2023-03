"Un crime sordide" : Carla Bruni revient sur le meurtre de son amie Marie Trintignant, elle ne mâche pas ses mots

Même vingt ans après son décès, sa voix rauque et chaude manque toujours autant : décédée en 2003, Marie Trintignant est toujours dans toutes les mémoires. Il faut dire que son talent était immense et particulièrement prometteur, puisqu'elle avait déjà été nommée cinq fois aux César. Mais également que la façon dont elle est décédée est particulièrement choquante. Alors en couple avec le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, l'actrice a été frappée à mort par celui-ci lors d'une dispute.

Un féminicide qui a valu au chanteur huit ans de prison, et sur lequel le magazine Le Point revient cette semaine, en s'attardant également sur la mort de Krisztina Rady, sa femme, qui s'est suicidée en 2010. Et le magazine en a profité pour interroger certaines amies de l'actrice, dont Carla Bruni , qui avait été très choquée. "La mort de Marie Trintignant m'a bouleversée, non pas parce qu'il s'agissait de Marie, qui était merveilleusement singulière, mais parce qu'il s'agissait au contraire d'un crime tristement banal", confie-t-elle à nos confrères.

"Les chiffres des féminicides ne font qu'augmenter en France et dans le monde chaque année, et ce, quelque soient notre culture ou notre situation sociale. Alors que Marie a connu une vie flamboyante, elle est morte d'un crime sordide", argumente-t-elle également. Il faut dire que Carla Bruni a bien connu la famille Trintignant, qu'elle décrit comme des "artistes rêveurs, avec la liberté et la délicatesse que cela implique".

"J'ai eu le plaisir de connaître Marie grâce à Leos Carax, notre ami commun. Difficile de ne pas tomber sous son charme tendre et ravageur. Sa voix rauque, son visage de porcelaine, sa liberté souveraine, se souvient-elle en interview. Je connais également sa mère, Nadine, que j'aime et que j'admire. Je n'ai que brièvement rencontré Jean-Louis Trintignant dans les coulisses d'une pièce de théâtre qu'il faisait avec sa fille."

Une évolution de la perception de la violence faite aux femmes

Une proximité avec la maman de quatre fils (Roman, 36 ans, Paul, 29 ans, Léon, 26 ans, et Jules, 24 ans) qui rend le meurtre de Marie Trintignant plus choquant encore pour la chanteuse et ex-première dame, également "bouleversée" par le suicide de Krisztina Rady, la mère des deux enfants du chanteur, Milo et Alice, âgés aujourd'hui de 25 et 20 ans. Mais heureusement, pour elle, la société va dans le bon sens.

"Je crois qu'il y a une vraie évolution de la perception des violences faites aux femmes. Cela s'observe dans les médias mais aussi dans les mentalités. La vague #MeToo et l'explosion des réseaux sociaux ont donné la parole aux victimes, et c'est la meilleure des choses. L'Assemblée Nationale vient de voter à l'unanimité une proposition de loi visant à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales", rappelle-t-elle. Un engagement nécessaire, quelques jours après le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et un bel hommage !