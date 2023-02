Jules Benchetrit "magnétique" : le fils de Marie Trintignant impressionne après un entraînement intensif

Dimanche 18 février 2023 à 20h30, C8 a diffusé Au bout des doigts, un film sur Mathieu Malinski, virtuose du piano. Pour incarner le rôle du pianiste dans le film réalisé en 2019 par Ludovic Bernard, Jules Benchetrit, le fils cadet de Marie Trintignant. Un rôle qui lui a valu de faire partie des 34 révélations des César la même année. Dans ce drame, il donne la réplique à Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas, et incarne le jeune prodige du piano venu de banlieue. Un rôle incarné avec brio d'après le réalisateur, qui avait confié dans les colonnes d'Allociné en 2018 avoir hésité à confier le rôle à un pianiste, avant de se décider à choisir Jules Benchetrit, qu'il avait jugé "magnétique" : "À l'écran, il possède tout à la fois une violence qu'il met dans son interprétation et une désinvolture incroyable."

Trois heures par jour, pendant trois mois

Afin de camper le rôle de Mathieu Malinski, virtuose du piano, celui dont la mère a été tuée par Bertrand Cantat a dû suivre un entraînement des plus exigeants : trois heures par jour, pendant trois mois. Pour cause, avant de jouer dans le film, le jeune acteur n'avait aucune base de musique, encore moins en piano. Il décrivait à nos confrères cette intense période, avec sa coach, Jennifer Fichet : "Elle m'a fait bosser comme un dingue ! Elle m'a donné beaucoup et m'a appris la profondeur de la musique pour incarner le personnage." Trois mois à rude épreuve pour le frère de Saül : "Il s'agissait pour Jules d'acquérir la bonne gestuelle, la bonne posture des mains sur le clavier. Il fallait qu'il s'approprie tout cela", avait confié Ludovic Bernard dans le dossier de presse du film, rappellent nos confrères de Voici. "Il l'a merveilleusement retranscrit. Quand on l'a découvert à l'écran, Jennifer [Fichet, nldr.] était en larmes du début à la fin : on y croit totalement."

Trois mois difficiles certes, mais grâce auxquels le jeune homme s'est découvert une passion : "J'aimais bien Mozart grâce au film Amadeus, mais avant ce tournage je n'écoutais pas beaucoup de musique classique. Depuis, j'aime Chopin pour sa mélancolie, Brahms pour sa fureur. Cette expérience m'a donné envie de jouer d'un instrument et j'envisage de me mettre à la guitare", avait déclaré le fils du scénariste Samuel Benchetrit.