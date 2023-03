Diaporama : Marie Trintignant mariée à Samuel Benchetrit et "incapable de tromper" : un divorce inévitable à cause de Bertrand Cantat

1 / 17 Marie Trintignant mariée à Samuel Benchetrit et "incapable de tromper" : un divorce inévitable à cause de Bertrand Cantat

4 / 17 "Elle l'avait rencontré et elle avait décidé de quitter Samuel. Ça ne m'a pas surpris. Elle était incapable de rester avec un homme pour de mauvaises raisons. Cette rencontre [avec Bertrand Cantat, ndlr] l'avait bouleversée et elle était très amoureuse" a révélé Pierre Salvadori, avec qui elle tournait à l'époque, à Anne-Sophie Jahn, auteur de "Désir Noir" publié ce 15 mars chez Flammarion Jean-Louis Trintignant, sa femme Nadine et leur fille Marie Trintignant en 1987 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

5 / 17 Pour Marie Trintignant, impossible de jouer sur deux tableaux : " Marie m'a expliqué qu'elle était incapable de tromper quelqu'un parce qu'elle avait trop mauvaise mémoire et qu'elle n'arriverait jamais à se rappeler ses mensonges et donc à avoir deux amants." Exclusif - Bertrand Cantat (ex-membre du groupe "Noir Désir" et actuel membre du groupe "Détroit") fait une pause dans sa carrière musicale et se lance dans une tournée de lecture de textes poétiques avec deux musiciens autour de lui. Son nouveau spectacle de lecture (Condor Live) est tiré du livre "Condor" de Caryl Ferey. C'est une oeuvre allégorique et hallucinée, d'un couple fuyant la mort dans le Chili d'après Pinochet. Cenon, le 22 septembre 2016. © Patrick Bernard/ Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

6 / 17 Marie Trintignant met un terme à son mariage avec Samuel Benchetrit en 2002 pour ne plus avoir à se cacher avec Bertrand Cantat. Samuel Benchetrit au photocall de la soirée Kering "Women In Motion" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes, le 11 juillet 2021. © Jacovides-Borde-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

7 / 17 Ce qu'elle ne savait alors pas, c'est qu'elle mourrait un an plus tard à cause de celui dont elle était éperdument amoureuse... Marie Trintignant - Première du film "8 femmes" à l'UGC Normandie le 30 janvier 2002 © BestImage, RINDOFF-ARNAL / BESTIMAGE

