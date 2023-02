"Ma famille est un socle solide" : Victor Belmondo proche de ses parents Luana et Paul et de ses frères

Victor Belmondo sera bientôt à l'affiche de Bardot, une mini-série qui sera prochainement diffusée sur France 2. L'histoire de l'ascension de BB au lendemain de la guerre, dans laquelle le petit-fils de Jean-Paul Belmondo incarnera l'illustre Roger Vadim, ex-époux de la plus belle femme du monde. Une histoire racontée en famille puisque réalisée en tandem par Danièle Thompson et son fils Christopher Thompson. La famille justement, le fils aîné de Paul Belmondo y est immensément attaché. Dans un entretien intimiste à paraître dans Version Femina lundi 13 février 2023, l'acteur à l'héritage culturel hors norme s'est confié sur sa carrière à cent à l'heure, et sur ce socle incassable sur lequel il s'appuie au quotidien : les siens. A savoir ses parents : Paul et Luana Belmondo, et ses frères : Alessandro et Giacomo Belmondo.

Une proximité chère à l'acteur

À nos confrères, le petit-fils de celui que l'on surnommait "Bebel" a assuré : "Il [son nom, ndlr] m'apporte plus de réactions positives que négatives, car mon grand-père a renvoyé tellement de gentillesse et de lumière que les gens sont contents de pouvoir me parler de lui".

En effet, l'on pourrait s'imaginer qu'arriver derrière un monument du cinéma n'est pas chose aisée lorsqu'on essaie de se faire sa place au soleil. Pourtant, l'acteur qui fêtera bientôt ses 30 ans se réjouit que son travail n'en soit pas pour autant effacé aux yeux de ceux qui regrettent son grand-père, notamment lors des avant-premières qu'il assure partout en France : "Ils ont toujours la délicatesse d'évoquer le film et mon travail avant de me confier leurs souvenirs de lui. Et j'en suis, à chaque fois, agréablement surpris."

Quoi qu'il en soit, pour le jeune homme, la famille est non négociable : "Pour moi, ma famille est un socle si solide qu'instinctivement je m'appuie sur elle dans les bons comme dans les mauvais moments", a-t-il assuré tout naturellement. Une proximité chère à l'acteur qui ne manquerait pour rien au monde une occasion de se réunir en famille. "Cet attachement se traduit par des rendez-vous incontournables comme les repas du dimanche orchestrés par ma mère, des sorties entre copains avec mon petit frère, Giacomo, qui est musicien, ou des visites chez mon grand frère, Alessandro, pour profiter de mon neveu, dont je suis gâteux", a-t-il expliqué. Chez les Belmondo, on ne se laisse pas éblouir par la lumière : la famille passe avant le reste.

Et si ce n'est pas chez l'un ou chez l'autre, c'est "chez Caillebotte, le restaurant dont [Alessandro] est le chef cuisinier". Un soutien indéfectible et une présence sans faille des uns pour les autres, dont Paul Belmondo aura d'ailleurs besoin en ces temps difficiles. Pour cause, Paul Belmondo est actuellement en deuil suite à la disparition de Hugh Hudson, avec qui sa mère, Elodie Constantin, a eu une relation. Il lui a rendu hommage sur Instagram ce samedi 11 février.