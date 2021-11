Jean-Paul Belmondo, son petit-fils Victor se confie : "Je voyais qu'il était fier"

Lors d'une récente interview accordée au Parisien ce mardi 2 novembre 2021, Victor Belmondo - actuellement à l'affiche du film Albatros, réalisé par Xavier Beauvois - est revenu sur la mort de son grand-père, Jean-Paul Belmondo. Un décès annoncé le 6 septembre dernier qui a beaucoup peiné le public français mais surtout les membres de sa famille.

Pleinement investi dans sa carrière cinématographique, le fils de Paul et Luana Belmondo a visiblement été très inspiré par son grand-père durant son enfance. Au sujet de ce dernier, Victor Belmondo s'est confié à coeur ouvert sur leur relation très discrète. "Il y avait beaucoup de pudeur entre nous, mais quand on en parlait, je voyais qu'il était fier. Que ce soit moi n'était pas important, mais il était content qu'un membre de la famille devienne acteur", a-t-il d'abord confié. Et de poursuivre, sur les nombreux messages de soutien reçus par la famille : "Ça a été très très fort, très intense. Chaque témoignage a été une vraie aide pour nous. On s'est sentis entourés, tous ensemble, et ça a fait du bien. Ça nous a portés. Maintenant, je sais que chaque mot, chaque pensée a sa valeur, peu importe d'où il ou elle vient."

Notre grand-père nous irradie

Sur le plateau de C à vous, le 26 octobre dernier, le jeune homme de 27 ans avait d'ailleurs partagé une mésaventure : le moment où le cercueil de la légende du cinéma s'était retrouvé coincé dans un ascenseur. Il s'est retrouvé bloqué dans un ascenseur. Une mésaventure qui, d'après le comédien, aurait beaucoup amusé la légende du cinéma. "Je pense qu'il ne voulait pas partir sans nous faire rire et il nous a fait rire jusqu'au dernier moment", avait-il annoncé.

Très admiratif de la vie de son grand-père, Victor Belmondo avait prononcé un beau discours lors de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo : "Notre grand-père nous irradie, il nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté, et son extrême bienveillance." Et de poursuivre : "Il est un soleil éternel."