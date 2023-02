"J'ai grandi à ses côtés" : Paul Belmondo endeuillé, l'ex-compagnon de sa maman est mort

Ce vendredi 10 février, l'un des plus grands réalisateurs britanniques de sa génération s'en est allé à l'âge de 86 ans. Une disparition qui a touché de nombreux acteurs, toutes nationalités confondues. Paul Belmondo le premier mais le comédien et pilote de 59 ans était un peu plus proche de lui que ce que l'on pouvait penser. Il n'a jamais tourné pour lui au cours de sa carrière mais le réalisateur de Greystoke, La Légende de Tarzan, Paul Belmondo l'a côtoyé de près.

"Hugh Hudson a partagé la vie de ma maman et j'ai grandi à ses côtés à Londres, a-t-il écrit en légende d'une photo du cinéaste. Je suis bien triste de sa disparition, je pense à sa famille. Repose en Paix Hugh." Touché par la mort brutale du réalisateur, avec qui il a passé un bon bout de sa vie grâce à sa maman Elodie Constantin, Paul Belmondo a reçu le soutien de ses proches parmi lesquels celui de sa femme Luana ("Courage mon chéri") et celui de nombreux fans : "Tout mon soutien Paul, mes sincères condoléances", "Quelle tristesse", "Courage Paul, quel moment douloureux", "C'était un homme merveilleux", "Mes condoléances ainsi qu'à votre maman."