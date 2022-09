Jean-Paul Belmondo, son fils Paul en difficulté face à sa mort : il sort de sa réserve...

Paul Belmondo a choisi de s'exprimer sur les ondes de RTL pour l'anniversaire de la disparition de son illustre père. Le 6 septembre 2021, la France a perdu son icône à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une immense empreinte dans le cinéma et dans la culture française tout simplement. Son fils est revenu sur la mort de Jean-Paul Belmondo, sur sa discrétion et son deuil entre nostalgie et difficultés.

Depuis un an, Paul Belmondo (59 ans) apprend à vivre sans son père, à qui il pense quotidiennement : "Il y a de la tristesse, du manque. Est-ce qu'on se protège de ça ? Non... Bien sûr que le temps fait son oeuvre, on apprend à vivre." Il explique au micro de Steven Bellery pourquoi il a choisi de rester discret dans les médias : "Par pudeur, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de voir une surexploitation du départ de mon père. Il est toujours là, ses films sont toujours là, ils passent à la télévision, ils ont beaucoup de succès à chaque fois et c'est ça qui est important."

Le fils de Jean-Paul Belmondo et de la danseuse étoile Elodie Constantin partage les difficultés d'autres enfants de légende, David Hallyday et Laura Smet : "Ils parlaient des albums qui sont sortis après et que c'était difficile pour eux d'écouter. Je comprends que ça soit difficile, pas parce que je vais en souffrir mais quelque part pour moi, sur certaines choses, il y a comme un deuil, j'ai du mal. Ça viendra mais pour l'instant c'est difficile."

Pour se souvenir de l'homme et non pas de l'acteur que tout le monde connaît, Paul Belmondo se plonge dans les archives personnelles, regardant les photos de famille. Il en a partagé de nombreuses sur son compte Instagram.