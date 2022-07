Alessandro Belmondo papa : rare photo de son bébé, ses fans conquis par ce moment père-fils !

"Tu as changé nos vies"

Alessandro Belmondo est donc papa, ce qui a provoqué l'immense joie de ses parents Paul et Luana au moment de la naissance du bébé au printemps. "Je vous présente Vahé Belmondo né le 10 avril 2022", a écrit son père sur ses réseaux sociaux en partageant une photo de lui-même tenant le bébé dans ses bras. Sa mère quant à elle a posté la même photo, l'accompagnant du texte suivant : "Vahé tu ouvres la cinquième génération de la famille Belmondo. Emozione immensa." Ce sont donc ses parents qui ont annoncé le prénom de son bébé : Vahé.

"Pour la petite info du prénom : Vahé était un roi arménien de l'antiquité. Il était allié avec Darius III le roi de Perse. Le roi Vahé s'est notamment révolté contre Alexandre le Grand. Il était réputé pour sa bravoure et son sens de l'honneur... les Arméniens le considéraient comme un bon roi et un vrai combattant c'est pourquoi depuis, de nombreux petits garçons portent fièrement son nom", a expliqué Alessandro Belmondo sur son compte Instagram quelques jours plus tard.

"Tu as changé nos vies à tout jamais, à nous de rendre la tienne la plus belle possible... et dans une famille arméno-italienne comme la notre crois-moi tu es bien tombé! Prépare-toi à être inondé d'amour!", a-t-il également déclaré dans le même post, provoquant alors l'émotion chez ses abonnés. Félicitations aux jeunes parents !