Alessandro Belmondo papa pour la première fois : il explique le prénom très original de son bébé

Au lendemain de cette grande annonce, Alessandro Belmondo et sa compagne - à qui il est pacsé depuis août 2020 - en ont dit un peu plus sur l'origine du prénom de leur petit Vahé. "Pour la petite info du prénom : Vahé était un roi arménien de l'antiquité. Il était allié avec Darius III le roi de Perse. Le roi Vahé s'est notamment révolté contre Alexandre le Grand. Il était réputé pour sa bravoure et son sens de l'honneur... les Arméniens le considéraient comme un bon roi et un vrai combattant c'est pourquoi depuis, de nombreux petits garçons portent fièrement son nom", ont posté les deux parents sur Instagram, une explication accompagnée d'une photo de leur petit roi assoupi, dans un body gris et avec son bracelet de naissance encore autour du poignet. "Notre Vahé d'amour... Vahé djan ??(Vahé chéri)... gioia vita nostra ?? Ce 10/04/2022 tu as changé nos vies à tout jamais, à nous de rendre la tienne la plus belle possible... et dans une famille arméno-italienne comme la notre crois- moi tu es bien tombé! Prépare-toi à être inondé d'amour!", ajoutent Alessandro Belmondo et sa moitié dans ce doux message.