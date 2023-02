Brigitte Macron cheveux détachés et bottines stylées : look décontracté et chic qui séduit

Brigitte Macron a fait une superbe apparition lors de l'avant-première du film Arrête avec tes mensonges, adaptation du best-seller autobiographique de son ami Philippe Besson. La projection s'est déroulée à Paris ce 21 février 2023 à l'UGC Danton en présence de l'équipe du film. La première dame de France, à la fois élégante mais sans être trop sophistiquée, était ravie de retrouver l'auteur à qui l'on doit également le puissant Son frère, porté à l'écran par le regretté Patrice Chéreau.

Chaussée de bottines marrons avec de petits talons à crampons discrets, Brigitte Macron était bien à l'aise, habillée d'un tailleur à boutonnière croisée. Pour sa coiffure, l'épouse d'Emmanuel Macron a choisi de laisser sa chevelure blonde détachée et a complété son look avec de généreux sourires. Ce film avait de quoi intéresser la first lady, car il traite notamment de l'homosexualité durant l'adolescence, une question qui peut s'avérer très délicate pour une jeune personne, face aux critiques voire aux attaques au collège ou au lycée. Ancienne enseignante de français, elle est ainsi particulièrement engagée dans la lutte contre le harcèlement.

Le romancier et l'épouse du président sont apparus très proches lors du photocall, et pour cause, ils sont amis intimes. Philippe Besson avait suivi de très près la course à l'Élysée d'Emmanuel Macron dont il a tiré le récit Un personnage de roman. Une amitié mise à l'épreuve lors de l'affaire de sa nomination en tant que consul général à Los Angeles en 2018, qui sera finalement annulée.

Après le livre, un film bouleversant

Arrête avec tes mensonges raconte précisément l'histoire d'un écrivain qui revient dans sa ville natale et se retrouve confronté avec le fils de son premier amour de jeunesse. La difficulté de vivre son homosexualité dans les années quatre-vingt et l'impossibilité de s'affranchir des attentes imposées par leur entourage familial est au coeur de ce long métrage comme dans le livre de Philippe Besson. La réalisation a été confiée à Olivier Peyon, tandis que les premiers rôles sont tenus par Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo - "petit-fils de" -, Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean. L'irrésistible Guilaine Londez fait également partie de la distribution de cette oeuvre poignante.

Arrête avec tes mensonges, en salles ce 22 février 2023