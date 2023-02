Brigitte Macron accusée d'être "une feignasse", la première dame réagit parfaitement

La vie de Brigitte et d'Emmanuel Macron a basculé en mai 2017. Le couple a investi le palais de l'Elysée après le vote des Français. Une installation pas toujours simple pour les proches qui accompagnent l'élu de la République. Brigitte Macron, première dame, a elle aussi emménagé rue du Faubourg-Saint-Honoré. L'ancienne professeur a dû prendre ses marques et savoir faire la part des choses entre constituer un soutien pour son mari et mettre la main à la pâte.

Quoiqu'il en soit, Brigitte Macron sait pertinemment qu'il y aura toujours des mécontents, peu importe la manière dont elle agira sur le terrain. Elle-même l'a fait savoir au magazine Le Point qui lui consacre, ce jeudi 9 février, une enquête : "Je suis sur une ligne de crête : le bien, le mal, de quel côté ça tombe ? Il y a ceux qui pensent que je suis une feignasse et ceux qui pensent que je ne devrais pas être là !" Mais "être la femme du président, c'est une charge" comme elle le dit. Charge qu'elle assume et qu'elle est toujours prête à soulever, en témoignent ses nombreuses actions.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Brigitte Macron n'est pas juste une femme fidèle à la marque Louis Vuitton, présente lors de rendez-vous officiels au bras de son mari, loin de là. La première dame sait s'investir, dans la petite enfance tout particulièrement. Présidente de la Fondation des Hôpitaux depuis 2019, elle gère l'Opération Pièces Jaunes comme personne avec Didier Deschamps. Elle est également très investie dans l'éducation des jeunes femmes. Mais pas que.

Brigitte Macron, interlocutrice de charme

A l'Elysée, Brigitte Macron possède sa propre équipe et reçoit de nombreux courriers des Français, jusqu'à 20 000 par an. A l'écoute, la première dame sait qu'elle représente un lien privilégié entre les citoyens et leur président : "Il y a eu le Covid, puis la guerre et maintenant, les problèmes de pouvoir d'achat." Un proche se permet une douce description : "Elle est la part d'humanité d'Emmanuel. Elle ne repêche ou ne recase personne, mais il suffit de trois mots pour un soldat blessé. [...] Elle a toujours apporté de l'oxygène au président et là, c'est encore plus nécessaire." Pilier, soutien, conseillère, épouse... A l'image des mandats d'Emmanuel Macron, Brigitte multiplie les casquettes et elle a bien du courage !