Emmanuel et Brigitte Macron : Heureux en famille devant Didier Deschamps amoureux pour les Pièces Jaunes

S'il y a bien une personnalité qui ne pouvait pas rater ce concert, c'est bien elle : marraine de l'association et engagée pour que la 34ème édition soit une réussite, Brigitte Macron a évidemment beaucoup participé à l'organisation pour le grand Gala des Pièces Jaunes, un superbe concert au Zénith diffusé ce samedi soir sur France 2.

Assise dans les gradins de la salle de concert, la Première Dame, radieuse, s'était plutôt bien entourée : à ses côtés, ses filles Laurence et Tiphaine (45 et 38 ans), -accompagnées de leurs enfants - visiblement très fans du groupe coréen BlackPink, et son mari, Emmanuel Macron, qui a sûrement autant apprécié Pharrell Williams et le violoncelliste Gauthier Capuçon que le duo Gims et Vianney.

Des invités prestigieux

Un casting 5 étoiles, qui doit beaucoup à Brigitte Macron d'ailleurs : c'est elle qui a notamment convaincu le "girls band" des BlackPink de venir, aidée par Hélène Arnault : "Elles voulaient en savoir plus sur la cause, a-t-elle notamment confié au Parisien. Et ça été très rapide puisqu'elles ont immédiatement accepté, toutes les quatre. J'ai été extrêmement touchée. Et ça a été tout aussi simple pour Pharrell Williams, Kid Cudi et l'ensemble des artistes".

Et si Pharrell Williams en a profité pour rencontrer le président de la République pour parler avec lui de la sécurité des jeunes dans l'univers numérique, c'est avec une autre personnalité que les jeunes chanteuses des BlackPink ont posé : toutes les quatre, après avoir retrouvé la Première Dame qui les avait vu en concert il y a quelques semaines, se sont amusées à se prendre en photo avec... Roger Federer !

L'ex-tennisman suisse de 41 ans, qui a pris sa retraite en septembre dernier, était en effet à Paris cette semaine avec sa femme Mirka pour la Fashion Week et en a profité pour se rendre au concert. Et sa photo a beaucoup plu, semble-t-il, à sa grande tribu (Charlène et Myla, 13 ans et Leo et Lenny, 8 ans) : "Mes enfants m'ont dit que c'était le post Instagram ultime", a-t-il écrit avec humour sur le réseau social.