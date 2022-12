Brigitte Macron : Instant féérique avec ses deux filles Laurence et Tiphaine et leurs enfants

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et Brigitte Macron a organisé le traditionnel Arbre de Noël au sein du palais de l'Elysée ce 7 décembre 2022. À cette occasion, la star Kendji Girac s'est rendu au pied du sapin élyséen pour interpréter quelques titres. Une performance que le président de la république et son épouse ont pu apprécier, tout comme la famille de la première dame de France !

Cinq cents enfants ont ainsi été conviés par Brigitte et Emmanuel Macron, fraîchement rentrés des Etats-Unis, pour un magnifique goûter à l'Elysée, parée de ses habits de Noël. Dans une ambiance féérique, les petits ont pu savourer les délices de Noël dans le salon Murat, le jardin d'hiver et la salle des fêtes de l'Élysée, d'après France Bleu. Ils ont évidemment ouvert de jolis cadeaux et applaudi les chansons de Kendji. Dans l'assemblée, se distinguaient les deux filles de la première dame, Laurence (45 ans) et Tiphaine (38 ans) et leurs enfants respectifs : Emma - qui a beaucoup grandit -, Alice et Thomas pour l'aînée, Élise et Aurèle pour la benjamine de la fratrie.