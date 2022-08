Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine partage une photo de son fils Aurèle, son "empereur", pour ses 7 ans

Maman de deux enfants (Elise et Aurèle) avec Antoine Choteau, gastro-entérologue, Tiphaine Auzière a fait de nombreuses apparitions au côté de sa maman et de "Daddy" (surnom d'Emmanuel Macron) lors de ses deux campagnes présidentielles. L'année passée, elle s'est également fait remarquer pour son idée de créer un nouvel établissement "d'excellence" baptisé Autrement dont les frais de scolarité s'élèveraient à 9 500 € l'année (dix fois moins pour les élèves boursiers) et qui permettrait de passer le bac en seulement deux ans. Elle en a finalement abandonné la direction...

"J'ai d'abord pensé à mes enfants ; il n'y a pas d'excellents établissements autour de chez moi... Et puis j'ai pensé à tous ceux qui se sentent largués en prépa parce qu'ils n'ont pas le niveau ou les codes", confiait Tiphaine Auzière à Paris Match à l'occasion de l'ouverture de son lycée, implanté dans le 16e arrondissement de Paris. Un joli clin d'oeil à sa maman, ancienne professeure de français et de théâtre. Avocate spécialisée en droit des affaires, la fille de la Première dame a également ouvert un cabinet d'affaires près de l'Élysée.