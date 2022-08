Emmanuel Macron torse nu : le président en mode détente pendant ses vacances au Fort de Brégançon

L'inflation, la planète qui s'effondre, la guerre en Ukraine... encore une fois, Emmanuel Macron n'a pas passé une année facile en tant que président de la République. Réélu par le peuple en avril 2022, l'homme politique est parti souffler quelque temps, cet été, avec son épouse au Fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas. Arrivé dans le département du Var il y a quelques jours, le couple s'était jusqu'à présent montré plutôt discret. Mais ça, c'était avant.

Il n'ont pas parcouru 700km pour rester cloîtrés à domicile. Le 3 août 2022, aux alentours de 18h, Emmanuel Macron s'est accordé une sortie aquatique, en canoë, sur une petite embarcation peinte en bleu-blanc-rouge. Torse nu, notre jeune président a profité des eaux chaudes de la mer Méditerranée pendant une vingtaine de minutes avant de retourner à la maison. Il était accompagné, lors de ce court trajet, d'un agent de sécurité qui pagayait de son côté, puis a filé, incognito, en direction d'un restaurant dont il est un client régulier. Une sortie dans un quotidien de vacances bien rôdé.

Tous les matins, Emmanuel Macron se lève et entretient son corps avec une séance de sport, en enchaînant les longueurs à la piscine ou en organisant des rounds de boxes avec l'un de ses agents de sécurité. "Chaque année, il dit qu'il va profiter de ses vacances pour faire la grasse matinée, mais, finalement, il se lève juste à 8 heures plutôt qu'à 6 h du mat", révèle une source proche du chef de l'Etat. N'allez pas croire, pour autant, qu'il ne vit que d'amour et d'eau fraîche en ce mois d'août 2022. Emmanuel Macron a amené, avec lui, de très sérieux dossiers. Il a passé une heure au téléphone, le 1er août dernier, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et serait en train de réfléchir à la planification écologique que nécessite notre situation climatique et à un plan de sobriété énergétique...