Emmanuel et Brigitte Macron : Pizzas, foule en délire et sortie en canoë, les vacances commencent !

C'est les vacances pour tout le monde, même pour Emmanuel Macron. Après avoir vécu une année bien remplie, incluant entre autres une réélection en tant que président de la République, l'homme politique est discrètement parti, comme le veut la tradition, au fort de Brégançon, dans le département du Var. Et on peut dire qu'il a vite retrouvé ses habitudes. Le mercredi 3 août 2022, il s'est rendu, avec son épouse Brigitte, ses beaux-enfants et leurs 7 petits-enfants, au restaurant Les Sirènes à Cavalière.

Le couple présidentiel adore tout simplement cet endroit et s'y rend, pour se régaler de plats simples, chaque année. En 2022, Emmanuel et Brigitte Macron ont jeté leur dévolu sur des pizzas et du poisson grillé, spécialités du restaurant, lors d'un dîner très discret sur une grande table, réservée dans un angle de la terrasse en bordure de plage. Evidemment, ce fut une jolie surprise pour les clients présents, qui ont vu apparaître le président de la République et la première dame de France entre l'entrée et le plat principal. Mais pas de photographies souvenir, pas de selfies demandés. "C'est un repas familial et privé, merci de respecter ce moment" ont gentiment expliqué les six gardes du corps assurant la protection de la petite famille.

"Chaque été lorsqu'il est en villégiature au fort de Bregançon, lui et sa famille s'accordent une escapade privée aux Sirènes, il y a ses habitudes", explique un retraité du coin au journal La Provence. Pas de bain de foule pour Emmanuel Macron, malgré la formation d'un petit attroupement aux alentours de 23h, le temps que la nouvelle se répande. Le président de la République a, cela dit, profité des eaux chaudes de la mer Méditerranée. Avant de se rendre au restaurant Les Sirènes, il s'est effectivement offert une petite sortie en canoë - canoë bleu-blanc-rouge s'il-vous-plaît ! -, sans Brigitte Macron mais avec un agent de sécurité, pendant une vingtaine de minutes, à l'abri des regards. Une première sortie réussie pour le locataire de l'Elysée qui est arrivé au fort de Brégançon vendredi dernier, à l'issue du dernier conseil des ministres de l'été.