Brigitte Macron maman : Ce choix important qu'elle a fait à la naissance de son 3e enfant

Sous un projecteur en couverture de Madame Figaro, Brigitte Macron se confie dans les pages de la revue, en tant qu'épouse du président Emmanuel Macron qui s'approche des élections présidentielles 2022, mais aussi tout simplement en tant que femme de 68 ans, maman de trois enfants nés de son premier mariage. First Lady moderne, elle excelle dans l'exercice de la confidence, entre sincérité, pudeur et empathie. Ainsi, elle revient sur son passé pour décrire la femme qu'elle est aujourd'hui.

Non sans émotion, Brigitte Macron a expliqué dans Madame Figaro d'où lui venait son besoin de vivre dans l'instant présent, marquée par la disparition brutale de sa soeur, enceinte, dans un accident de voiture. Elle est aussi revenue sur sa carrière de professeur de lettres modernes, qui lui permet aujourd'hui de transmettre avec passion les valeurs qu'elle souhaite défendre en tant que première dame de France. Un métier qu'elle a exercé en cours de vie professionnelle pour des raisons personnelles : l'arrivée en 1984 de son troisième enfant, Tiphaine Auzière.

Quand on demande à Brigitte Macron si être professeur était une vocation, elle répond dans Madame Figaro : "C'est un métier difficile, physique, que l'on a chevillé au corps... Cependant, moi, je l'ai découvert assez tardivement. À la naissance de mon troisième enfant, je n'arrivais plus à gérer la fameuse charge mentale. J'avais une maîtrise de lettres en poche, à Strasbourg on cherchait des professeurs, ça a démarré comme ça : dans une classe de collège, avec un cours sur les subordonnées conjonctives circonstancielles de conséquence."

Auparavant, la femme du chef de l'Etat a travaillé comme attachée de presse à la chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais. Deux ans plus tard, elle a déménagé à Truchtersheim près de Strasbourg à la suite de la mutation de son premier mari André-Louis Auzière. Commence donc sa nouvelle vie de mère de famille nombreuse et d'enseignante. Un parcours qui l'a emmené à Amiens où elle a croisé la route d'un brillant lycéen. Aujourd'hui cela lui permet d'apporter toute son expérience à l'Institut des vocations pour l'emploi qu'elle préside. Elle y enseigne à des adultes qui ont eu un parcours difficile, et que l'Institut accompagne dans la construction d'un projet professionnel. L'équipe de Madame Figaro a pu assister à un cours, découvrant l'implication de Brigitte Macron qui y donne des cours de littérature et de culture générale, impressionnée par son public "debout et vivants, extrêmement positifs".