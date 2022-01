Brigitte Macron et la mort de sa soeur, enceinte : "J'ai ça en tête depuis j'ai 8 ans"

Dans le Salon Pompadour à l'Elysée, Brigitte Macron pose avec l'un de ses styles emblématiques : total look chic et rock à la fois, misant sur le noir avec une veste en cuir, une jupe zippée et des bottines. La première dame de France fait la couverture de l'édition du 28 janvier de Madame Figaro, livrant ses confidences avec pudeur et passion. Son rôle à la présidence de la Fondation des Hôpitaux de Paris, qu'elle assure depuis 2019, prenant la relève de Bernadette Chirac, c'est l'actuel combat de l'épouse d'Emmanuel Macron qui veut être la voix des enfants hospitalisés. Dans son entretien, elle aborde également une autre cause qui lui tient à coeur, la lutte contre le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. S'exprimer pour parler de ce qui lui semble essentiel, se confier auprès des Français et des Françaises tout en protégeant son intimité à l'heure où le président approche des élections présidentielles 2022, c'est l'exercice qu'assure Brigitte Macron. Dans les pages de la revue, elle aborde ainsi son passé et le drame qu'elle a vécu, la mort de sa soeur quand elle avait 8 ans, pour expliquer à quel point elle veut vivre dans l'instant présent.

"Nous étions six enfants nés sur une période de vingt-deux ans, et je suis la dernière de la fratrie", explique Brigitte Macron. Une famille heureuse issue de chocolatiers d'Amiens, et ses parents lui ont inculqué la valeur du respect de l'autre, tout en lui laissant une belle liberté. Cela lui a permis d'être épanouie et de préserver sa bonne nature. Toutefois, il est un trait qu'il lui semble important de mettre en lumière également : elle vit dans l'instant présent : "Je suis intimement persuadée que la mort nous attend à chaque instant, donc rien d'autre n'existe que là, ici, maintenant. J'ai ça en tête depuis que j'ai 8 ans."



C'est à ce si jeune âge que Brigitte Macron a perdu sa soeur dans un accident de la route. Pour le magazine Elle en 2017, elle disait : "Ma grande soeur s'est tuée dans un accident de voiture, avec son mari et l'enfant qu'elle portait. J'avais 8 ans. Elle est avec moi tous les jours de ma vie." Plus tard, c'est sa nièce qui a disparu. Un ordre des choses difficiles à expliquer et à accepter mais qui lui a indéniablement donné une force, celle de savoir profiter de chaque instant, "Carpe Diem" comme dirait le professeur Keating incarné magistralement par Robin Williams dans Le Cercle des disparus. Elle le cite avec honneur, étant elle-même enseignante, spécialisée en lettres modernes. "Ce que vous ne faites pas maintenant, peut-être ne le ferez-vous jamais", ajoute la mère de trois enfants, Laurence, Sébastien et Tiphaine, nés de son premier mariage avec André-Louis Auzière.