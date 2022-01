Emmanuel et Brigitte Macron : Main dans la main, moment complice à l'Elysée

Bien qu'occupée par l'Opération Pièces Jaunes 2022, la première dame Brigitte Macron se rend disponible pour se joindre à son mari lorsque ce dernier l'a sollicite. Ainsi, elle pouvait être vue avec Emmanuel le 20 janvier depuis le palais présidentiel lors de la remise du prix French Design 100.

Ce prix, qui fête cette année sa 2e édition, "récompense l'action internationale des créateurs de La French Touch", précise BPI France. Il a pour mission de "sélectionner 100 projets de design d'objets (mobilier, décoration...) et d'espaces (hôtels, boutiques, restaurants...) qui font rayonner le design français dans le monde." Pour cette nouvelle édition, ce prix était placé sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. "Répartis en 20 catégories, les projets ne font pas l'objet d'un classement. Ils soulignent la diversité de profils et projets qui participent au rayonnement du design français dans le monde. Les objets et espaces récompensés s'inscrivent dans une démarche d'innovation durable, révèlent la synergie entre créativité et industrie et célèbrent La French Touch du design", peut-on découvrir.

Lors de la réception donnée à l'Elysée, Emmanuel Macron a écouté divers discours dont ceux de Bernard Reybier (président de VIA et organisateur du prix French Design 100) et Hervé Lemoine (président du Mobilier National). Masque de protection contre le Covid sur le visage, le président était assis au premier rang et il a été vu échangeant un moment de complicité avec son épouse Brigitte, à qui il tenait la main. Un peu de douceur avant d'affronter la brutalité de la campagne présidentielle ?

Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature à un deuxième mandat mais a clairement admis dans les pages du journal Le Parisien en avoir fortement envie. Quant à sa femme, qui ne serait pas contre le retour à une vie plus simple, elle a révélé sur TF1 ne pas influer sur sa décision et être dans "le flou" comme tous les Français. Tout porte à croire que le leader d'En Marche retournera devant les urnes et affrontera Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo ou encore Jean-Luc Mélenchon...