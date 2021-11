Emmanuel Macron giflé : Son épouse Brigitte raconte comme elle a été avertie de l'incident

Le magazine M du Monde a choisi de faire sa couverture avec Brigitte Macron, influente personnalité française qui ne laisse personne indifférent. Dans ce portrait qui mêle enquête et interview, on découvre un peu mieux cette femme qui a épousé en 2007 celui qui allait devenir le plus jeune président de la Ve république : Emmanuel Macron. Etant sa première alliée, elle est aux premières loges au côté du dirigeant, dans les moments les plus prestigieux comme ce 12 novembre pour le dîner du Forum de Paris, en compagnie notamment de la vice-présidente Kamala Harris, comme dans les plus difficiles, par exemple ce 8 juin 2021 quand le président de la République français est giflé. Comment a-t-elle appris cette nouvelle ? Les journalistes du Monde qui l'ont rencontré en septembre dernier, ont recueilli son vécu après cette scène.

L'incident se produit lors d'un bain de foule à Tain-l'Hermitage dans la Drôme dans le cadre de son Tour de France des territoires durant lequel son épouse l'avait accompagné. Emmanuel Macron souhaite être au contact des Français lors de ses déplacements, mais ce dernier tourne mal. Avant que la vidéo de l'acte tourne en boucle dans les médias et les réseaux sociaux, les conseillers de l'Elysée sont alertés mais ce ne sont pas eux qui préviendront la première dame. Emmanuel Macron veut la prévenir lui-même, indique Le Monde, pour ne pas l'inquiéter. Elle précise : "Il m'a raconté ça au téléphone comme il me raconte sa journée." Il ne voulait manifestement pas dramatiser les choses, mais ce geste qui n'était pas anodin devait être puni. Son auteur, Damien Tarel, a ainsi été condamné à 18 mois de prison dont 14 mois avec sursis.

Cette violence sonne le début de la campagne présidentielle que tout le monde annonce comme terrible. Serait-elle en train de confirmer l'engagement vers un deuxième mandat de son mari, alors que l'échéance électorale approche ? Brigitte Macron renvoie la question : "Et vous, vous pensez qu'elle va être violente, cette campagne ?" Puis ajoute avec humour : "S'il est candidat, je continuerai à faire ce que je fais, épouse de président. Je ne vais pas commencer à porter des tee-shirts 'Votez Macron'." Selon les auteurs du livre Le Traître et le néant de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, la first lady française n'aurait pas dit non à l'idée de retrouver un peu de calme, de repos et de profiter de sa famille, elle qui est mère de trois enfants, nés de son mariage avec André-Louis Auzière et grand-mère de sept petits-enfants. Mais quelque soit la décision du chef de l'Etat, la citoyenne engagée qu'est Brigitte Macron sera là, à ses côtés.