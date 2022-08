Brigitte Macron : Photo de sa petite-fille Elise, une graine de championne

Rayonnante comme sa maman, Elise a déjà été auparavant sous les lumières des projecteurs. La soeur d'Aurèle s'était notamment démarquée lors du grand-meeting d'Emmanuel Macron à La Défense Aréna en avril dernier, brandissant la pancarte "Daddy président", tendre surnom donné au chef de l'Etat.

Des trois enfants de Brigitte Macron, nés de son premier mariage avec le banquier André-Louis Auzière, sa benjamine Tiphaine Auzière est certainement la plus connue, affrontant sans souci les projecteurs. L'avocate de 38 ans avait fait une belle apparition lors de l'investiture de son beau-père, arrivée au bras de son compagnon, le gastro-entérologue Antoine Choteau et de leurs deux enfants en dévoilant un nouveau look capillaire très glamour.

Dès 2016, la belle-fille du dirigeant français a pu goûter à la ferveur de la politique en le soutenant pour les présidentielles de 2017, puis en se présentant comme suppléante d'un candidat LREM aux législatives de 2017, Thibaut Guilluy, une élection qui s'est soldée toutefois par une défaite. Depuis, celle qui fait toutefois attention aux affres de ce milieu, suivant les conseils de sa maman, se consacre à son métier d'avocate.

Première dame de France depuis plus de cinq ans désormais, Brigitte Macron est l'heureuse grand-mère de sept petits-enfants. Elle doit concilier sa vie d'épouse de président de la République avec sa vie de famille et s'organise pour pouvoir passer des temps précieux avec les siens. "Elle tient à conserver un équilibre dans sa vie, des moments d'intimités avec sa famille", écrit ainsi Bertrand Meyer-Stabley dans son livre Les Dames de l'Elysée cité par Point du vue, précisant que tous les mercredis et vendredis après-midi leur sont consacrés. Ainsi, elle accompagne sûrement sa petite Elise à ses aventures équestres parfois, quand son agenda le permet.