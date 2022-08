Diaporama : Brigitte Macron : Photo de sa petite-fille Elise, une graine de championne

1 / 15 Brigitte Macron : Photo de sa petite-fille Elise, une graine de championne

2 / 15 La première dame Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière à la mairie du Touquet pour le second tour des législatives, au Touquet

3 / 15 Photo du week-end dans les Flandres de Tiphaine Auzière avec sa famille, notamment son fille Elise qui a participé à un concours équestre

4 / 15 Photo du week-end dans les Flandres de Tiphaine Auzière avec sa famille, notamment son fille Elise qui a participé à un concours équestre. Son fils Aurèle était de la partie

5 / 15 Photo du week-end dans les Flandres de Tiphaine Auzière avec sa famille, notamment son fille Elise qui a participé à un concours équestre. Il semble que Nemo, le chien de son beau-père et président Emmanuel Macron, a fait partie du voyage

6 / 15 La première dame Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière vont voter à la mairie du Touquet pour le second tour des législatives, au Touquet le 18 juin 2017. © Sébastien Valiela-Dominique Jacovides/Bestimage

7 / 15 Exclusif - Tiphaine Auzière et sa fille Elise assistent au premier grand meeting du président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron à la Défense Arena de Nanterre, France, le 2 avril 2022. Les sept petits-enfants du PR étaient présents au meeting. © Stéphane Lemouton/Bestimage

10 / 15 Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine et leurs enfants Elise et Aurèle - Cérémonie d'investiture du Président de la République à Paris le 7 mai 2022 © Stephane Lemouton / Bestimage

13 / 15 Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine, Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 Mai 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage

14 / 15 Tiphaine Auzière, Emmanuel Macron - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 Mai 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage