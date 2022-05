Brigitte Macron grand-mère : Ce qu'elle refuse de sacrifier pour ses 7 petits-enfants

Au mois d'octobre 2021, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs du Traître et le Néant, révélaient que si Emmanuel Macron avait une "folle envie de se réprésenter", son épouse Brigitte "aspirait à une vie plus simple" et était moyennement fan de l'idée d'un second mandat. Six mois plus tard, le président sortant est réélu et sa femme, sa solide alliée, l'a accompagné vers cette victoire. Certes, elle n'était pas contre l'idée de se reposer et profiter des siens, mais priorité à la France et aux ambitions de son mari. Toutefois, si elle se replonge dans un mandat pour lequel son agenda va être bien chargé, la première dame s'octroie du temps avec sa famille.

En effet, mère de trois enfants qu'elle a eus avec son premier mari André-Louis Auzière (Sébastien, Laurence et Tiphaine), Brigitte Macron a sept petits-enfants - Camille, Paul, Élise, Aurélie, Emma, Thomas et Alice - avec qui elle tient à passer le maximum de temps. On se souvient par exemple du chaleureux Noël de l'Elysée en 2017 auquel sa famille avait assisté et notamment d'Alice, âgée de 4 ans à l'époque, la petite dernière. Comme ses cousins, elle appelle le président de la République "Daddy". Il y a quelques mois, c'est la fillette Elise qui était photographiée durant le grand meeting du chef de l'Etat avec un pancarte d'encouragement pour son "daddy".

C'est ainsi que Brigitte Macron organise son agenda pour ses petits-enfants. "Elle tient à conserver un équilibre dans sa vie, des moments d'intimités avec sa famille", écrit ainsi Bertrand Meyer-Stabley dans son livre Les Dames de l'Elysée cité par Point du vue, précisant que tous les mercredis et vendredis après-midi leur sont consacrés. Très proche de sa famille qui était réunie avec celle de son mari pour célébrer la deuxième victoire présidentielle le 24 avril, la first lady préserve le cocon familial.

Parfois, l'agenda présidentiel prend le dessus, comme ces vacances au ski avec ses petites têtes blondes qu'elle a dû annuler en raison de la déclaration de guerre par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022. L'ex-professeure de lettres avait confié sur RTL s'interdire aussi d'aller les chercher après l'école, pour les préserver : "C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça, je l'ai compris. Jamais je ne ferais une sortie d'école pour aller chercher mes petits-enfants." Etre présente pour les siens tout en les protégeant, un jeu d'équilibre auquel Brigitte Macron est finalement rompue, après cinq années d'expérience.