Brigitte Macron en deuil : retour express à Amiens après la mort d'un membre de sa famille

Cette année,Emmanuel Macron sera seul à l'Elysée pour la traditionnelle cérémonie du muguet célébrée le 1er mai. En deuil, Brigitte Macron a dû se rendre dans sa ville natale, à Amiens, après le décès du mari de sa soeur aînée : Gérard Boulogne. Issue d'une famille de chocolatiers amiénois et fille de Jean Trogneux (1909-1994) et de Simone Pujol (1913-1998), la première Dame a pu retrouver ses frères et soeurs (elle est la benjamine d'une fratrie de six enfants) mais aussi de nombreux membres de sa famille.

Pour rappel, Brigitte Macron est mère de trois enfants, fruits de son mariage avec André Louis Auzière (leur union avait été célébrée en 1974) : Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984). Par la suite, elle est devenue grand-mère de sept petits-enfants : Camille et Paul (fruits de l'amour entre son fils et Christelle Lorenzato), Emma, Thomas et Alice (nés de la relation entre sa fille Laurence et Guillaume Jourdan) et de Élise et Aurélie (fruits de l'amour entre sa fille Tiphaine et son époux Antoine Choteau).

Une vaste famille au sein de laquelle Emmanuel Macron s'est parfaitement intégré depuis son mariage avec Brigitte Macron célébré en 2007 au Touquet. Très proche de ses beaux-enfants, il avait d'ailleurs accepté de révéler les secrets de sa famille recomposée avec Brigitte.

Interviewé par des enfants dans l'émission Présidentielle : candidats au tableau ! diffusée sur C8, le chef d'Etat avait ainsi révélé pourquoi il n'avait pas souhaité avoir d'enfants avec son épouse. "C'est un choix que j'ai fait. Brigitte, ma femme, avait trois enfants quand je l'ai connue : des grands et des plus petits. On s'est posé la question et j'ai considéré que le plus important était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime... Moi, j'ai sept petits-enfants." avait-il indiqué.

De son côté, Emmanuel Macron est également très proche de ses neveux et nièces. Pour rappel, le président de la République a un frère Laurent (né en 1979, marié à Sabine Aimot) et une soeur : Estelle (née en 1982, mariée à Carl Franjou).