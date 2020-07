Brigitte Macron, rare déclaration d'amour à son mari : "J'ai beaucoup de chance"

Dans une rare interview accordée à France Info le 10 juillet 2020, Brigitte Macron s'est laissée aller à quelques confidences sur son couple avec le président de la République, Emmanuel Macron. Un entretien lors duquel celle qui ne se considère pas comme la première dame, mais plutôt comme "l'épouse du chef de l'État" a dressé un portrait tendre et élogieux de celui qui partage sa vie depuis plus de vingt ans.

Son quotidien au palais de l'Élysée, son rôle au côté du président, la pression des réseaux sociaux... L'ancienne professeure de lettres de 67 ans a évoqué en toute honnêteté les hauts et les bas de "cette fonction qui lui est tombée dessus". Mais Brigitte Macron avance sereinement, et ce, grâce au soutien de son mari : "L'avenir avec Emmanuel n'est pas inquiétant. C'est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil, a-t-elle confié. On a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être mariée avec un homme comme lui, et j'en ai tous les jours la certitude depuis plus de vingt ans." Le 20 octobre prochain, le couple fêtera ses treize ans de mariage.

Tant bien que mal, Brigitte et Emmanuel Macron arrivent à préserver une certaine intimé au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré : "Entre nous, notre vie de couple est simple. On a une vie pas comme les autres. Certainement pas. Mais on a reconstitué une vie de couple à l'Élysée, a expliqué la mère de Tiphaine Auzière, Laurence Auzière-Jourdan et Sébastien Auzière, nés de son premier mariage. C'est la vie que j'ai à mener pendant cinq ans, donc je vais la mener. On l'a menée à notre façon, c'est-à-dire qu'il y a un appartement privé à l'Élysée. Et quand je dis qu'il est privé, personne ne rentre dans cet appartement, [il n'y a] que nous. Donc on arrive à avoir notre vie. On n'est pas sans cesse dans les salons, servis par des gens. On l'est quand on reçoit, quand on a du monde."

Tout en démontant les "fantasmes" que se font certains sur la présumée influence qu'elle aurait sur les décisions politiques de son époux, Brigitte Macron l'assure, ces trois ans passés à l'Élysée ne l'ont pas changée : "Tous ceux qui m'ont quittée me retrouvent absolument intacte. Ils sont toujours un peu anxieux de dire : 'Comment va-t-elle être ?' J'ai le même caractère. J'exerce ma liberté dans la contrainte. Je suis une femme très libre. Il y a des moments de contrainte, mais profondément, je reste celle que j'ai toujours été. Je ne sais pas être autrement."