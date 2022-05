Diaporama : Brigitte Macron en deuil : retour express à Amiens après la mort d'un membre de sa famille

Brigitte Macron - Le président de la République lors de la remise du muguet par des représentants de la filière horticole et le président du marché de Rungis au palais de l'Elysée à Paris . © Jacques Witt / Pool / Bestimage

Sébastien Auzière, sa femme Christelle Auzière et leurs enfants Camille et Paul - La famille de E.Macron arrive au palais de l'Elysée à Paris le 14 mai 2017 pour la cérémonie d'investiture du nouveau président. © Cyril Moreau / Bestimage

Laurence Auzière Jourdan, son mari Guillaume Jourdan et leurs enfants Emma et Thomas - La famille de E.Macron arrive au palais de l'Elysée à Paris le 14 mai 2017 pour la cérémonie d'investiture du nouveau président. © Cyril Moreau / Bestimage

Le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron sont allés voter au Touquet pour le 2ème tour des élections présidentielles © Dominique Jacovides / Bestimage

INFO DU 24/04/2022 - ( Emmanuel Macron réélu président de la république avec 57,6 % lors du 2 ème tour des élections présidentielles) - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron et sa femme, la Première Dame Brigitte Macron votent pour le deuxième tour de l'élection présidentielle française au Touquet, France, le 24 avril 2022. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

Brigitte Macron - Le président de la République et sa femme vont à l'hôpital d'Instruction des Armées Percy pour rencontrer des soldats blessés lors d'opérations extérieures et des soignants à Clamart, près de Paris, France, le 28 avril 2022. © Romain Gaillard/Pool/Bestimage

Brigitte Macron - Le président de la République et sa femme vont à l'hôpital d'Instruction des Armées Percy pour rencontrer des soldats blessés lors d'opérations extérieures et des soignants à Clamart, près de Paris, France, le 28 avril 2022. © Romain Gaillard/Pool/Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( la veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Dominique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première dame Brigitte Macron - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Dominique Jacovides / Bestimage

Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron célèbrent la victoire du second tour de l'élection présidentielle française au Champ de Mars devant la Tour Eiffel, à Paris, France, 24 avril 2022. Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen au dernier tour de l'élection présidentielle française, les sondages de sortie indiquant que Emmannuel Macron est en tête avec plus de 58 % des voix. © Stéphane Lemouton/Bestimage