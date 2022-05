Diaporama : Brigitte Macron grand-mère : ce qu'elle refuse de sacrifier pour ses 7 petits-enfants

Brigitte Macron reçoit sa fille Tiphaine, son gendre Antoine et leurs enfants Aurèle et Elise, pour l'anniversaire de cette dernière, à son domicile au Touquet.

La première dame Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière vont voter à la mairie du Touquet pour le second tour des législatives, au Touquet le 18 juin 2017.

Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte Macron, Emma (fille de L. Auzière), Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine - Le président-élu, Emmanuel Macron, prononce son discours devant la pyramide au musée du Louvre à Paris, après sa victoire lors du deuxième tour de l'élection présidentielle le 7 mai 2017.

Exclusif - Tiphaine Auzière et sa fille Elise assistent au premier grand meeting du président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron à la Défense Arena de Nanterre, France, le 2 avril 2022. Les sept petits-enfants du PR étaient présents au meeting.

Brigitte Macron reçoit sa fille Tiphaine, son gendre Antoine et leurs enfants Aurèle et Elise, pour l'anniversaire de cette dernière, à son domicile au Touquet. Le 6 mai 2017

Exclusif - Tiphaine Auzière et sa fille Elise assistent au premier grand meeting du président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron à la Défense Arena de Nanterre, France, le 2 avril 2022. Les sept petits-enfants du PR étaient présents au meeting.

Tiphaine, Laurence et Sébastien Auzière, Edouard Philippe - La famille du président Emmanuel Macron est venue assister à son discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle 2022 le 24 avril 2022.

10 / 13

Exclusif - Sébastien Auzière et sa femme, Tiphaine Auzière et son mari Antoine - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, a effectué son premier grand meeting de campagne à La Défense Arena à Nanterre le 2 avril 2022