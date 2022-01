Brigitte Macron, mamie contrariée : ce sacrifice qu'elle est obligée de faire pour ses petits-enfants

En pleine tournée promo pour la nouvelle opération Pièces jaunes, édition 2022, Brigitte Macron était de passage sur RTL le 14 janvier. Au micro, la première dame a confié avoir quelques regrets personnels, quant à sa vie avec le président de la République. Bien qu'heureuse et amoureuse d'Emmanuel Macron, elle concède qu'un détail vient assombrir leur quotidien. Maman de Sébastien, Laurence et Tiphaine, et grand-mère de sept petits-enfants, l'ex-professeure de lettres confie être obligée de se tenir éloignée de ses petits et s'interdire par exemple d'aller les chercher à l'école, pour les préserver. "C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça, je l'ai compris. Jamais je ne ferais une sortie d'école pour aller chercher mes petits-enfants."

Sous les feux des projecteurs depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, Brigitte Trogneux a admis que sa vie dans les coulisses de l'Elysée était parfois dure à vivre. En fin d'année, elle a d'ailleurs été obligée de répondre, par voie de justice, aux vives et indélicates rumeurs affirmant qu'elle serait une femme transgenre. En privé, la première dame fait tout son possible pour préserver au mieux ses proches de sa notoriété. Elle explique avoir souvent eu "le sentiment de nuire aux gens" qu'elle aime :"Parce qu'ils sont proches de nous, on peut leur faire du mal", ajoute-t-elle. "Je dis à mes amis : 'Ne dites pas que vous êtes amis avec moi'."

L'épouse du président de la République - depuis 2007 - admet avoir un regret, "celui de ne pas consacrer assez de temps à [mes] amis et à [mes] proches." Admirative de la nouvelle génération, qui est très à l'aise sur les réseaux sociaux, celle qui suit un "régime de marathonienne" en a profité pour dévoiler une des grandes qualités de ses petits-enfants : "Mes petits-enfants sont plus forts que leurs parents sur les réseaux", a-t-elle indiqué avec humour.

Pour conclure, elle a confirmé que son époux avait "très envie" de se représenter pour l'élection présidentielle afin de peut-être décrocher un second mandat. "Mais la décision n'est pas encore prise", a-t-elle rappelé.