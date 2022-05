Brigitte Macron : Photos de sa petite-fille Emma qui a tellement grandi, une ado chic en robe bustier

Propulsés sous la lumière en raison de l'élection présidentielle de leur beau-père Emmanuel Macron en 2017, les enfants de son épouse Brigitte allient discrétion et soutien avec leur famille. Si Tiphaine, la dernière de la fratrie et avocate, a parfois été devant les projecteurs, sa soeur aînée Laurence n'a jamais pris la parole publiquement. Cette dernière a fait toutefois une belle apparition le 7 mai 2022 pour la cérémonie d'investiture du président réélu. Accompagnée d'un ami, elle a franchi le perron de l'Elysée avec sa fille aînée Emma : la demoiselle très glamour dans une robe noire aux accents vintage était sensationnelle. L'impeccable Brigitte Macron a transmis le goût du style à ses filles et à la génération suivante sans aucun doute !

Retour en 2017 : il y a exactement cinq ans, le 7 mai, Emma Jourdan, fille de Laurence Auzière et du radiologue Guillaume Jourdan, était au premier plan avec sa grand-mère Brigitte Macron et son "daddy" - surnom que les petits-enfants de la première dame donne au président -, lors de la victoire des présidentielles sur l'esplanade du Louvre. La bouille adorable et les yeux pétillants, la fillette avait partagé ce moment de liesse auprès du couple Macron. Aujourd'hui, la petite fille est désormais une ado au look sophistiqué : elle a tellement grandi ! Elle pose avec élégance non loin de sa maman, radieuse en blanc comme la first lady française.

Cardiologue de profession, Laurence Auzière est celle du milieu, née deux ans après Sébastien Auzière, ingénieur. En retrait par rapport à Tiphaine, elle est toutefois une solide alliée de sa mère et de son beau-père qui ne sont pas épargnés dans l'exercice de leur fonction, on a pu la voir lors des célébrations de la victoire présidentielle au Champ-de-Mars. La cadette de la fratrie est également maman de Thomas et d'Alice.

Grand-mère comblée avec ses sept petits-enfants, Brigitte Macron tient à conserver du temps de qualité avec les siens malgré les impératifs de son agenda. C'est ainsi qu'elle consacre chaque semaine deux après-midi avec cette jeune génération, les mercredis et vendredis. Très proche de sa famille qui était réunie avec celle de son mari pour célébrer la deuxième victoire présidentielle le 24 avril, la first lady préserve le cocon familial.