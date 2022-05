Emmanuel Macron : Enorme câlin des petites-filles de Brigitte Macron pour leur "daddy"

Dans l'agenda présidentiel, la journée du 7 mai 2022 était marquée par la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Il a fait "le serment" de "léguer une planète plus vivable" et "une France plus forte" lors de son discours l'Elysée pour un second quinquennat au cours duquel il entend "agir sans relâche", en "des temps difficiles". Devant plus de 450 invités rassemblés dans la salle des fêtes, dont ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, le chef de l'Etat a esquissé l'esprit dans laquelle il entendait présider jusqu'en 2027. Il sera "un président nouveau" pour "un mandat nouveau", a-t-il affirmé au cours d'une allocution d'une dizaine de minutes.

Revenant sur sa victoire avec 58,5% des suffrages face à Marine Le Pen, il a estimé que les Français avaient fait "le choix d'un projet clair" face "aux sirènes d'idéologies dont nous pensions avoir quitté les rives" au XXe siècle et aux "démagogies faciles". Un moment fort en émotion pour l'homme politique de 44 ans, accompagné bien évidemment de son épouse Brigitte Macron, so chic en Louis Vuitton et de leurs familles réunies une nouvelle fois depuis la victoire du 24 avril. Les Macron ont connu des existences mouvementées, marquées par leur choix de couple et la carrière intense du jeune président, mais leurs proches répondent toujours présent pour eux. S'il n'a pas d'enfants, le chef de l'Etat est toutefois très proches des sept petits-enfants de sa femme - qui le surnomment "daddy" - et un instant capturé lors de son investiture 2022 par la photographe Soazig de la Moissonnière atteste de la tendresse qui lit le président aux siens.