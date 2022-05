Diaporama : Emmanuel Macron : Enorme câlin des petites-filles de Brigitte Macron pour leur "daddy"

4 / 14

Exclusif - Prix Spécial - No Web - Tiphaine Auzière et sa fille Elise assistent au premier grand meeting du président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron à la Défense Arena de Nanterre, France, le 2 avril 2022. Les sept petits-enfants du PR étaient présents au meeting. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Exclusive - For Germany Call For Price - French President and centrist candidate for the upcoming presidential election during a political meeting in Nanterre, France, on April 2nd, 2022. Tiphaine Auzière (Brigitte Macron daughter) and her daughter Elise attend the first major meeting of the President of the French Republic and candidate of the centrist party La République en Marche (LREM) for re-election, Emmanuel Macron at La Défense Arena