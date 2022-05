Diaporama : Brigitte Macron : Photos de sa petite-fille Emma qui a tellement grandi, une ado chic en robe bustier

4 / 13

Emmanuel Macron et Emma (fille de L. Auzière) - Le président-élu, Emmanuel Macron, prononce son discours devant la pyramide au musée du Louvre à Paris, après sa victoire lors du deuxième tour de l'élection présidentielle le 7 mai 2017.

French president-elect Emmanuel Macron delivers a speech in front of the Pyramid at the Louvre Museum in Paris on May 7, 2017, after his victory during the second round of the French presidential election.