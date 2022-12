Diaporama : Brigitte Macron : Instant féérique avec ses deux filles Laurence et Tiphaine et leurs enfants

Brigitte Macron : Instant féérique avec ses deux filles Laurence et Tiphaine et leurs enfants

Tiphaine Auzière et son compagnon Antoine et leurs enfants - Arrivées des personnalités - Cérémonie d'investiture du Président de la République à Paris le 7 mai 2022 © Stephane Lemouton / Bestimage © BestImage

Laurence Auzière Jourdan (cardiologue), Brigitte Trogneux (Macron), Tiphaine Auzière (avocate), le compagnon de T. Auzière, Antoine (gastro-entérologue), Guillaume Jourdan (radiologue), Christelle Auzière et son mari Sébastien Auzière (chercheur en laboratoire pharmaceutique) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le lundi 17 avril 2017. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

