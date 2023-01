Angèle exquise devant Gims et Vianney, d'immenses stars internationales invitées au Gala des Pièces Jaunes

Le plus grand rassemblement de stars pour la bonne cause ! Ce samedi soir, de nombreux chanteurs et artistes de toutes générations vont se retrouver au Zénith de Paris pour un grand show inédit diffusé sur France 2. Le but, récolter de l'argent pour les Pièces Jaunes, dans la joie, la bonne humeur... et l'amour de la musique, bien sûr !

Et pour une fois, les célébrités internationales n'ont pas été en reste, puisque l'ultra-populaire Pharrell Williams a fait le déplacement pour l'occasion pour y chanter ses tubes les plus connus. Arrivé dans la capitale en début de semaine, l'interprète américain du méga-tube Happy en a profité pour rencontrer Emmanuel Macron et parler avec lui du numérique et de la sécurité des jeunes. Aurait-il réussi à lui faire pousser la chansonnette ? On en doute un peu !