Brigitte Macron : Sa rencontre improbable avec une très grande star américaine qui cartonne sur Netflix

Brigitte Macron multiplie les rendez-vous, et par conséquent les rencontres. En l'occurrence, elle a eu l'occasion de croiser le chemin d'une actrice mondialement connue il y a peu de temps, comme le rapportent nos confrères de Paris Match.

En décembre dernier, la première dame a ainsi pu rencontrer l'actrice Lily Collins, qui n'est autre que la star et rôle principal de la série diffusée sur Netflix Emily in Paris. Elle a également pu converser avec le réalisateur du show, Darren Star. La majorité de l'équipe de la série était présente à Paris courant décembre pour la promotion du lancement de la saison 3. Brigitte Macron a ainsi pu les rencontrer au théâtre des Champs-Élysées en marge de l'avant-première. Lily Collins et Brigitte Macron ont donc pu échanger sur la lutte contre les cyber-violences. Une discussion logique puisque les deux femmes se sont engagées à de multiples reprises sur le sujet.

Brigitte Macron est une fan de la série à succès Emily in Paris. Il faut dire que le divertissement de Netflix a multiplié les clins d'oeil à la première dame durant les épisodes. Ainsi, dans la saison 1, le personnage de Brigitte Macron apparaît de dos à l'Elysée, pour partager sur ses réseaux sociaux une publication d'Emily Cooper, le personnage campé par Lily Collins. "Les Français aiment les femmes plus âgées. Regarde leur président, il est jeune et sexy et il a épousé sa prof", déclare le même personnage durant la série.

Une très grande fan de la série

Plus tard, Lily Collins était l'invitée de l'émission américaine The Late Show with Stephen Colbert. Elle y avait expliqué que si elle n'avait jamais pu voir Emmanuel Macron en personne, elle avait rencontré "sa charmante épouse", qui est "une très grande fan de la série".

Le couple Macron est décidément sur tous les fronts en ce moment. Le président de la République Emmanuel Macron s'est distingué par une interview accordée à l'émission Les rencontres du Papotin samedi 7 janvier dernier. Brigitte Macron, elle, était l'invitée du journal télévisé de TF1 lundi 9 janvier pour présenter l'opération Pièces Jaunes de cette année, dont elle est l'un des visages incontournables cette année encore et pour laquelle elle a rencontré une ancienne première dame. Nul doute que l'agenda du couple présidentiel ne devrait pas se désemplir de sitôt.