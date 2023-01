Brigitte Macron : Rencontre folle avec une ancienne première dame (ou presque) à l'Élysée !

On peut dans un premier temps voir Camille Combal débarquer dans la cour de l'Élysée avec plusieurs plans à son bras pour assister à un rendez-vous en compagnie de Brigitte Macron. "Je sais que mes idées par le passé n'ont pas cartonné. La tirelire dans Mask Singer, ce n'était pas ça... La quickstep dans Danse avec les Stars, non plus...", débute l'animateur de TF1, plein d'ironie.

C'est alors que débarque le parrain de cette édition 2023, Didier Deschamps, sans être pour autant présent physiquement puisqu'il est connecté à un petit robot, qui n'est pas sans rappeler les droïdes de la saga Star Wars. Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, explique pour sa part qu'elle a fait appel à une ancienne première dame et Cathy Tuche fait son entrée en scène. S'en suivent nombres de répliques hilarantes et de blagues bien senties entre les différents protagonistes présents.

"Merci pour votre aide précieuse", déclare finalement la Première dame qui retourne à ses affaires, tandis que Camille Combal s'en va dans la mythique Citroën 2 CV du personnage joué par Isabelle Nanty en compagnie de Didier Deschamps. Une séquence à la fois drôle et finement penser, parfaite pour promouvoir la bonne cause qu'elle soutient. L'opération des Pièces Jaunes sera officiellement lancée le 11 janvier et ellese terminera le 4 février prochain. À vos tirelires !