"Quelque chose qui te dépasse" : Emmanuel Macron franc sur sa différence d'âge et son amour pour Brigitte

Le Président de la République, Emmanuel Macron, sera le grand invité de l'émission Les rencontres du Papotin. Le principe est simple : "Au Papotin, on peut tout dire !" Ce programme est régulièrement diffusé sur France 2 depuis la dernière rentrée. Il s'agit de rencontres entre des personnalités et des journalistes atteintes de troubles autistiques. L'épisode de ce samedi 7 janvier sera consacré à Emmanuel Macron donc, et il s'annonce pour le moins étonnant.

Dans un premier extrait diffusé par la chaîne sur ses réseaux sociaux, on peut y voir le chef de l'État interrogé sur de nombreux sujets. Ainsi, Emmanuel Macron se retrouve à lire une remarque affirmant qu'en tant que président de la République, "il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof" - une phrase faisant référence au fait que celle qui est aujourd'hui devenue sa femme, Brigitte Macron, est son ancienne professeure lorsqu'il était étudiant et que les deux amoureux aient 24 ans d'écart. On peut alors entendre Emmanuel Macron rétorquer que "l'amour, c'est quelque chose de plus fort que toi, qui te dépasse."