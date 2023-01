Rencontres du Papotin : Emmanuel Macron au bord des larmes, la mort de Manette encore douloureuse...

C'est à peine le début de 2023 et on tient peut-être l'une des séquences les plus émouvantes de l'année. La Président de la République Emmanuel Macron était l'invité exceptionnel de l'émission Les rencontres du Papotin, où les journalistes, atteints de troubles du spectre autistique, posent les questions qu'ils veulent sans aucun tabou aux personnalités conviées.

Pour la grande première de 2023, diffusée samedi 7 janvier sur France 2 à 20h30, c'était au tour du chef de l'État de passer sur le grill. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron a pu se confier sur de nombreux sujets. Car comme le laisse deviner la maxime de l'émission, "Au Papotin, on peut tout dire !", on ne s'interdit rien lors de ses rencontres.

Le Président de la République a ainsi été questionné sur son rapport à la famille. Un interlocuteur commence par lui demander : "Est-ce que Manette te manque ?" Étonné, le mari de Brigitte Macron répond : "Comment tu la connais ?" Le jeune homme qui pose la question explique alors : "C'est ta grand-mère". Le chef de l'État se contente alors de répondre "oui", laissant un long silence alors que les larmes semblent lui monter aux yeux.

Elle s'est beaucoup occupée de moi

Le jeune homme raconte alors qu'il a lui aussi connu une disparition, celle de son arrière grand-père, et repose sa question initiale. "Oui, elle me manque, parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent", déclare Emmanuel Macron que l'on a rarement vu aussi ému et déstabilisé. "C'était un amour désintéressé. Ça veut dire qu'elle m'a donné de son amour et de son temps, et je pense qu'elle n'a jamais rien attendu en retour", conclut-il à ce sujet.

Outre ce passage émouvant, Emmanuel Macron a été questionné sur de nombreux thèmes. Il a ainsi du répondre à des questions sur sa relation et son mariage avec Brigitte Macron, sur l'argent qu'il gagne en exerçant sa fonction de Président de la République, son rapport avec Vladimir Poutine, ses amis dans le monde de la politique ou encore les critiques qui le visent au quotidien, lors d'une interview qui aura véritablement été sans aucun filtre.