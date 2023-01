"Par rapport à la moyenne, oui j'ai beaucoup d'argent" : Emmanuel Macron cash sur son salaire

C'était l'une des séquences du petit écran les plus attendues de la semaine et en effet, elle ne s'est pas révélée décevante. Emmanuel Macron était l'invité de la première émission de 2023 des Rencontres du Papotin samedi 7 janvier sur France 2. Durant près d'une demi-heure, le Président de la République française a répondu à toutes les questions des journalistes, atteints de troubles autistiques. Le principe est simple : "Au Papotin, on peut tout dire !" Et Emmanuel Macron n'a esquivé aucun des nombreux sujets auquel il a été confronté.

À commencer par les interrogations sur sa rémunération. L'un des intervenants lui demande sans détour, provoquant l'hilarité de son audience : "Est-ce que vous avez beaucoup de pognon ? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent à l'Élysée ? Est-ce que vous travaillez beaucoup ?" Le chef de l'État rétorque : "Alors ça dépend ce que t'appelle beaucoup d'argent."

Mais loin de se contenter de cette réponse, l'intervenant insiste : "Vous avez beaucoup d'argent ? T'es riche Emmanuel Macron ? T'as beaucoup de pognon ?" C'est alors qu'Emmanuel Macron donne un peu plus de précision à propos de son salaire : "Si tu regardes par rapport à la moyenne, oui j'ai beaucoup d'argent. Après par rapport aux gens qui décident et qui ont des responsabilités en entreprise, non."

Des activités plus lucratives avant la politique

Il faut bien reconnaître que les activités d'Emmanuel Macron avant son élection en tant que Président de la République, notamment lorsqu'il travaillait pour des entreprises privées, étaient bien plus lucratives. "Auparavant, j'étais haut-fonctionnaire, j'ai été banquier aussi, j'ai été conseiller", avait-il précisé au début de l'entretien.

Rappelons que le chef de l'État avait déjà évoqué ses revenus, avec des chiffres plus précis, lors d'une visite à Marseille en septembre 2021, comme le rappelle Télé-Loisirs. Interrogé sur le même thème pas de jeunes élèves, il avait déclaré. "Je dois être payé comme Président de la République avant le prélèvement à la source environ 13 500 je crois". Après réflexion, il estimait le montant net à "8 500 euros par mois".

Outre l'argent, Emmanuel Macron a été interrogé sur sa relation et son mariage avec Brigitte Macron, ses amis, sa famille, ses rapports avec Vladimir Poutine ou encore les critiques dont il est parfois la cible. En résulte un entretien sans aucun tabou des plus intéressants.

Coté audiences, la présence d'Emmanuel Macron dans Les rencontres du Papotin a attiré 4,54 millions de téléspectateurs, comme le rapportent Puremédias. Il s'agit de la meilleure audience de l'émission depuis son lancement comme le précisent nos confrères.