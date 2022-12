Brigitte Macron grillée au concert des Blackpink... l'improbable passion de la première dame pour la K-pop !

C'est un événement qui a attiré, dans la ville de Paris, des gens du monde entier. Les Jeux Olympiques ? Pas encore ! Les 11 et 12 décembre 2022, le groupe de K-pop sud-coréen Blackpink a offert, au public regroupé à l'Accor Arena de Paris, des performances tout feux tout flammes. Dans la salle, chacun brandissait son lighstick aux lumières changeantes... tous les spectateurs, sauf une ! Brigitte Macron, la première dame de France, a effectivement passé une tête au concert, comme on peut le constater sur certaines vidéos diffusées sur Twitter à la suite de sa venue, mais elle n'était pas équipée de ce fameux accessoire !

How You Like That, Dududu, Pink Venom... le répertoire multi-genres des Blackpink séduit dans tous les pays, à tous les âges, mais il faut le dire, davantage un public relativement adolescent. Qu'à cela ne tienne. Brigitte Macron a effectivement été aperçue, à l'intérieur de l'Accor Arena, dans le 12e arrondissement de Paris, le 12 décembre 2022 juste avant le deuxième concert donné par Lisa, Rosé, Jisoo et Jennie, les quatre membres du girlsband sensationnel. L'histoire ne nous dit pas si elle est restée pendant les 2h du show des Blackpink ni si elle connaissait les chorégraphies et les paroles de leurs chansons sur le bout des doigts.