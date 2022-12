Blackpink : Foule en délire, incident de garde-robe... le concert à l'Arena de Paris valait-il le coup ?

Autour de l'Arena, toutes les langues résonnent. Les gens sont venus en masse, d'un peu partout à travers le globe, pour avoir la chance d'applaudir l'une des deux performances parisiennes du girls band sud-coréen explosif Blackpink. Les 11 et 12 décembre 2022, Lisa, Rosé, Jisoo et Jennie enflamment effectivement la célèbre salle située dans le 12e arrondissement de notre capitale... et on peut dire que ceux qui sont parvenus à obtenir leur ticket en ont eu pour leur argent.

Ce soir, c'est le feu à Paris !

La foule vêtue de rose et de noir a commencé à chanter toutes les paroles, très fort, en anglais comme en coréen, des titres issus du répertoire des Blackpink avant même que les quatre membres du groupe de K-Pop ne fassent leur entrée. "Ce soir, c'est le feu à Paris", annoncent-elle, une fois leur tour venu. Et pour cause : chorégraphie millimétrée, troupe de danseurs, orchestre live, pyromanie, projections vidéos, changements de tenues - 5 chacune en tout -, passages solo dont un inédit pour Jennie, cotillons et confettis... elles ont prévu la totale pour ravir ceux qui ont traversé le monde et payé un sacré prix pour pouvoir intégrer l'armée de Blinks en furie dans l'Arena.

Quand les tickets avaient été mis en vente, beaucoup avaient vu d'un regard sombre le prix très élevé des places du concert des Blackpink, commençant aux alentours de 70€ pour les plus rapides et les plus modestes, allant jusqu'à atteindre des sommets pour avoir une bonne vue sur les chanteuses - sans compter sur le merchandising vendu sur place, dont un sceptre lumineux Bluetooth que tout le monde s'est procuré en déboursant 75€ supplémentaire. En tout et pour tout, les Blackpink ont interprété plus de 20 titres, dont Kill this love, How you like that ou Lovesick Girls, sur une durée de plus de 2h avec très peu d'interludes leur permettant de respirer ou de boire.

Je suis vraiment désolée

Quelques mots en français, un échange de regard complice à la sauvette entre deux membres... il y a peu de place pour l'improvisation lors d'un concert des Blackpink. Il a bien fallu s'y mettre, pourtant, quand entre deux chansons, Rosé - Roseanne Park - a fait face à un petit soucis de garde-robe : un très long lacet défait, l'obligeant à s'assoir quelques minutes pour arranger la situation avec difficulté... pendant que ses copines comblaient le silence. "Je suis vraiment désolée. Nous avons encore quelques titres à chanter et je voulais m'assurer que tout soit en place, a-t-elle expliqué. Je m'excuse". Voilà qui fait du bien, après tout. Si jeunes, et déjà si populaires, Lisa, Jisoo, Rosé et Jennie ont, elles aussi, le droit d'être humaines...