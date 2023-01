"Je ne sais pas à quoi m'attendre" : Brigitte Macron face à l'inconnu avec Emmanuel Macron, un avenir très flou

L'Opération Pièces Jaunes bat son plein, une heureuse nouvelle pour Brigitte Macron, première dame de France et présidente de l'association au côté de l'ambassadeur et entraîneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Le 11 janvier dernier, le duo de choc était à Nice, en compagnie du maire de la ville Christian Estrosi et de son épouse Laura Tenoudji, pour officialiser le lancement de l'opération et la collecte de fonds. Une mission particulière et surtout très importante dont elle était venue discuter avec Amandine Bégot sur les ondes de la radio RTL ce mercredi 25 janvier.

Son hôte ne s'est pas contentée d'évoquer l'association. Elle s'est aussi risquée sur le terrain de la vie à l'Elysée. Un sujet que Brigitte Macron est loin d'avoir voulu balayer d'un revers de main. Franche et honnête, la première dame ne s'est pas dégonflée concernant son quotidien au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré et s'il y a une chose qu'elle n'est pas près d'oublier, c'est le rythme effréné que la vie à l'Elysée impose : "Ça n'arrête jamais, nuit et jour, tout le temps. Je n'imaginais pas ce flux ininterrompu et comment il faut tout gérer sans cesse. il n'y a jamais d'accalmie."

Quid de la suite pour le couple présidentiel ? Dans un peu plus de quatre ans, Emmanuel Macron cédera son poste de président de la République à un autre après deux mandats. Pas de quoi effrayer la première dame, très détendue, qui préfère gérer les priorités plutôt que de s'inquiéter de la suite pour l'instant : "Je ne m'interroge pas, je ne me pose pas la question. Je ne pense pas à l'après. parce que d'abord je ne l'imagine pas, je ne sais pas ce que lui va faire. Avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises, c'est le moins qu'on puisse dire."