Laura Tenoudji : Jolie photo de famille pour la nouvelle année, son fils a bien grandi et la dépasse !

C'est une relation très sereine

Un couple visiblement très heureux donc, mais aussi très discret. Il faut notamment remonter à l'année 2016 pour tomber sur de rares confidences de la part de la journaliste sur son couple, qui s'exprimait alors pour Nice-Matin sur sa rencontre avec l'ancien membre de LR (Les Républicains, parti politique gaulliste et libéral-conservateur français, ndlr).

"On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative City. Au départ, c'était purement professionnel, on s'est rapproché. C'est une relation très sereine, profonde mais pas volage ou enflammée. On a passé l'âge des coups de tête", avait-elle ainsi déclaré, alors qu'elle a depuis été aperçue à plusieurs reprises à ses côtés, que ce soit au Festival de Cannes ou plus simplement dans les rues de leur ville.

En juin dernier, c'est Christian Estrosi à son tour qui se confiait sur son couple, révélant alors pour Paris Match cette conversation qu'il a eue avec la journaliste avant leur union : "Ma femme que j'adore m'a dit : 'Je te préviens, je n'accepte ta demande en mariage qu'à une seule condition, c'est que jamais tu ne rentres au gouvernement'". De tendres et rares confidences de sa part à ce sujet.