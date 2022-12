Laura Tenoudji avec Christian Estrosi et leur fille Bianca : sortie en famille à Nice dans l'ambiance de Noël

Le 10 décembre 2022, Laura Tenoudji, Christian Estrosi et leur fille Bianca ont assisté à la Grande Parade de Noel sur l'avenue Jean Médecin, à Nice. Très élégant dans un costume noir, le maire de Nice a posé avec son épouse, sublime dans une tenue d'hiver composée d'un manteau beige et d'un béret gris texturé. Assortie à sa petite fille, la journaliste de Télématin (France 2) a également pu découvrir le spectacle féérique de la ville ainsi que les danseurs, acrobates, majorettes, mascottes du défilé. Clou du spectacle, les amoureux et leur fille ont admiré l'immense char du Père Noël. Un moment de féérie pour la petite Bianca qui a fêté ses 5 ans le 5 août dernier. Anthony Borré, le premier adjoint de la ville de Nice, était aussi présent lors de cette fête.

Unie depuis 2016 à Christian Estrosi, Laura Tenoudji a été mariée par le passé à Michael Tapiro, directeur d'une école dans le marketing sportif et frère de Frank Tapiro. Ensemble ils ont eu un garçon prénommé Milan né en août 2009. De son côté, le maire de Nice a divorcé de Dominique Estrosi Sassone en 2014. De ce premier mariage, il a eu deux filles nées en 1985 et 1988.

Une relation très sereine

Amoureuse de Nice, Laura Tenoudji a récemment écrit un City guide de la ville. Interviewée par Nice-Matin en 2016, elle avait révélé les dessous de son histoire d'amour avec Christian Estrosi, expliquant qu'ils s'étaient rencontrés à l'occasion d'une collaboration professionnelle. "On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative City. Au départ, c'était purement professionnel, on s'est rapprochés. C'est une relation très sereine, profonde mais pas volage ou enflammée. On a passé l'âge des coups de tête", avait-elle confié.

Habitués aux tapis rouges, le couple a notamment foulé les marches du 75e Festival de Cannes pour la projection du film Mascarade le 27 mai 2022. La journaliste et son époux étaient venus assister à la projection de la nouvelle création cinématographique de Nicolas Bedos, composée entre autres de Pierre Niney, François Cluzet ,Isabelle Adjani, Emmanuelle Devos et Marine Vacth.