Laura Tenoudji et Christian Estrosi amoureux : photos romantiques pour fêter leurs 6 ans de mariage

Laura Tenoudji n'est plus un coeur à prendre. Et ce depuis un bout de temps, puisqu'elle est mariée au maire de Nice, Christian Estrosi, depuis novembre 2016. Cette même année, elle décidait d'en dire davantage sur sa relation avec l'homme politique, dans les colonnes de Nice-Matin, se confiant notamment sur leur rencontre.

"On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative City. Au départ, c'était purement professionnel, on s'est rapproché. C'est une relation très sereine, profonde mais pas volage ou enflammée. On a passé l'âge des coups de tête", avait-elle ainsi déclaré, alors qu'elle a depuis été aperçue à plusieurs reprises à ses côtés, que ce soit au Festival de Cannes ou plus simplement dans les rues de leur ville.

En juin dernier, c'était au tour de Christian Estrosi d'évoquer leur relation. Le maire de Nice décidait notamment de révéler cette conversation qu'il a eue avec la journaliste avant leur union. "Ma femme que j'adore m'a dit : 'Je te préviens, je n'accepte ta demande en mariage qu'à une seule condition, c'est que jamais tu ne rentres au gouvernement'", avait-il alors raconté avec le sourire pour Paris Match.

Célébrer l'amour

Depuis, leur amour est toujours aussi intense. Pour preuves, les photos partagées par Laura Tenoudji sur son compte Instagram le samedi 12 novembre sur Instagram, à l'occasion de leur sixième anniversaire de mariage. "Célébrer l'amour !", a t-elle commenté pour ces noces de chypre. "6 ans déjà #nocesdechypre. I love my wife", a de ton côté écrit Christian Estrosi sur sa page Instagram.