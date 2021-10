Laura Tenoudji maman : son fils Milan aux urgences, "un dimanche comme les autres"

Dans la petite famille recomposée de Laura Tenoudji et de Christian Estrosi, tout le monde pratique le sport. La chroniqueuse de Télématin partage souvent des photos d'elle et de ses proches durant leurs week-ends sportifs, qu'ils soient en train de disputer un marathon pour une noble cause, dans des tribunes pour assister à un match ou simplement en balade à la plage.

Mais dimanche 10 octobre, Laura Tenoudji a passé sa journée aux urgences. Son fils Milan, 12 ans (né de son union passée avec Michael Tapiro) s'est blessé en plein effort. "Les aléas du sport... Un dimanche comme les autres, actif, les urgences, une fracture et un plâtre plus tard... Retour à la plage", a écrit l'épouse du maire de Nice sur Instagram.

Dans sa marinière, la journaliste de 45 ans se prend en selfie avec son enfant à ses côtés, le bras dans le plâtre et la moue boudeuse. Tête baissée, dissimulant son joli visage sous ses belles boucles brunes, le jeune garçon semble bien triste de s'être blessé en s'amusant. Pour rappel, Laura Tenoudji est également maman d'une petite Bianca (4 ans), qu'elle a eue avec son mari Christian Estrosi.